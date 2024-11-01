الزراعة: علاج وفحص 1800 حيوان مجانًا بمنطقة نزلة السمان بالهرم

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة علاجية مجانية من اطباء مديرية الطب البيطري بالجيزه بالاشتراك مع اطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد تناسليات الهرم وجمعية ESMA للرفق بالحيوان وذلك في منطقة نزلة السمان بالهرم وبالجهود الذاتية للمديرية وتنفيذا لبدء فاعليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة" بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

وقامت القافلة بعلاج 112 من الخيول من نزلات البرد 98 خيل من التهابات المفاصل والعرج 201 جمل من الجرب 243 من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام 198 حيوان من الأمراض الباطنية 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، بالاضافة إلى رش عدد 500 رأس ضد الطفيليات الخارجية.

وتطعيم 27 كلبا ضد السعار وعدد من الندوات الإرشادية عن مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك امراض الخيول والجمال.

وبذلك يصبح إجمالي الحيوانات التى تم علاجها وفحصها من الخيول والجمال والحيوانات الأليفة حوالي 1800 حيوان. ‎

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