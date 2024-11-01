القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرضين لأساتذة بكلية الفنون.. صور

افتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الجمعة، معرضين فنيين أحدهما تحت إسم "تجليات" للدكتورهيثم عامر محمود أستاذ النحت المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، والمعرض الآخر يحمل إسم "ملامح أسطورية" للدكتور صلاح شعبان حسانين الأستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

معرض تجليات

ويحمل المعرض الأول اسم "تجليات" حيث يقدم الفنان هيثم عامر محمود، تجربته الجديدة عن فن النحت الميدانى والتشكيل الفراغي، التى جسد فيها حالات إنسانية فى حالة تجلى عبر علاقات تشكيلية متقنة تحمل الطابع التجريدى مجسدا علاقة الكتل والفراغ ومدى ارتباطها بالحالة الإنسانية بشكل فنى معاصر.

ويمتلك الدكتور هيثم عامر، العديد من المعارض الخاصة، وشارك في العديد من الفعاليات الفنية، وله العديد من الأعمال الفنية مقتنيات متحف الفن المصرى الحديث، كما قام بتنفيذ العديد من تماثيل الميادين والجداريات بعدة محافظات، وعمل عضوا بلجنة التنسيق الحضاري والتجميل بمحافظات قنا والبحيرة والدقهلية.

معرض ملامح أسطورية

أما المعرض الثاني، يحمل اسم "ملامح أسطورية" حيث يقدم الفنان الدكتور صلاح شعبان حسانين تجربته الجديدة فن النحت البارز المستلهمة من التراث المصري بكل عصوره، في صورة تعبر عن الواقع المحيط بشكل مصري معاصر يحمل الحس السريالي والطابع الخيالي، حيث يقدم الفنان أعماله منفذة بأسلوب الطرق المباشر على صواني من النحاس في محاوله لإحياء فن تشكيل النحاس الذي أوشك على الاختفاء، ومن خلال التراث المصري والتعبير عن المجتمع المحيط صاغ الفنان تصميمات لوحاته التي جاءت تعبر في بعض اللوحات عن حالات إنسانية ومشاهد حياتية وتعبر في لوحات أخرى عن قضايا وطنية، وفي صورة فنية تشكيلية تحمل روح التراث المصري ولكن تم تشكيل مفرداتها الفنية بشكل فني معاصر.

القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تشيد بالمستوى الفني للمعرضين

وخلال جولتها بالمعرضين، أشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، بالمستوى الفنى لهما، مؤكدة على أهمية دعم وتشجيع المواهب، معربة عن فخرها بتميز أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة وإبداعاتهم المتميزة مؤكدة على أهمية تلك الفعاليات في اثقال مواهب الطلاب بالجانب العلمي والأكاديمي، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم، كما أشادت بالمجهود الذي تبذله الكلية فى دعم الأساتذة والطلاب في تحقيق مستوى فنى وعلمى وأكاديمي متميز.

حضر افتتاح المعرضين، كلاً من الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، والدكتور محمود علام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف محمود، رئيس قسم النحت والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعديد من الطلاب والعاملين بالكلية.

افتتاح المعرض (1)

افتتاح المعرض (2)

افتتاح المعرض (3)

التماثيل (8)

التماثيل (7)

التماثيل (6)

التماثيل (5)

التماثيل (4)

التماثيل (3)

التماثيل (2)

التماثيل (1)

معرض ملامح أسطورية (1)

معرض ملامح أسطورية (2)

معرض ملامح أسطورية (3)

معرض ملامح أسطورية (4)

معرض ملامح أسطورية (5)

معرض ملامح أسطورية (6)

معرض ملامح أسطورية (7)

معرض ملامح أسطورية (8)