رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار.

وشددت محافظ البحيرة، على التعاون الكامل بين كافة الأجهزة والفرق المشاركه لتفادي أي طوارئ قد تنجم عن تساقط الأمطار وضمان تقديم الخدمات بأسرع وقت.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تجهيزات مكثفة شملت اصطفاف المعدات وإجراء المناورات وعمل نماذج محاكاة لإدارة الأزمات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم التأكد من جاهزية كافة المعدات والاطقم العاملة على مستوى المحافظة، وكما يتم متابعة محطات الصرف الصحي والزراعي بكافة المدن والمراكز لضمان جاهزية الماكينات وكفاءة المعدات، بما يضمن سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وشددت المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لضمان كفاءة بالوعات الصرف وصفايات المطر، وتجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات مياه على الفور.