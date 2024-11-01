ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار.

وشددت محافظ البحيرة، على التعاون الكامل بين كافة الأجهزة والفرق المشاركه لتفادي أي طوارئ قد تنجم عن تساقط الأمطار وضمان تقديم الخدمات بأسرع وقت.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تجهيزات مكثفة شملت اصطفاف المعدات وإجراء المناورات وعمل نماذج محاكاة لإدارة الأزمات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم التأكد من جاهزية كافة المعدات والاطقم العاملة على مستوى المحافظة، وكما يتم متابعة محطات الصرف الصحي والزراعي بكافة المدن والمراكز لضمان جاهزية الماكينات وكفاءة المعدات، بما يضمن سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وشددت المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لضمان كفاءة بالوعات الصرف وصفايات المطر، وتجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات مياه على الفور.

استقبال موسم الشتاء البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تساقط الأمطار درجة الاستعداد القصوى درجة الاستعداد رفع درجة الاستعداد رفع درجة الإستعداد القصوي فرق التدخل السريع محطات الصرف الصحي محطات الصرف محافظ البحيرة