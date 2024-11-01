"بحوث الصحراء" يطلق دورة تدريبية في تطبيقات تحليل التغيرات المناخية بجنوب سيناء

افتتح مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال التطبيقات الحديثة في تحليل التغيرات المناخية.

وتعقد الدورة بمحطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء وتأتي استمراراً لجهود المنظمة لدعم القدرات المؤسسية في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي في الوطن العربي .

وشارك في الدورة 40 متدرباً من المزارعين والمهندسين الزراعيين، والباحثين، وطلبة جامعة الملك سلمان، وحضر حفل الافتتاح كل من محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر، والدكتور عبد الغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، والدكتور محمد حمدي عمار- المشرف الفنى للمحطات البحثية، والدكتور محمد عبد السلام- رئيس محطة بحوث جنوب سيناء .

وذكر عمار أن الدورة تهدف إلى التعرف على أحدث النماذج والتطبيقات المستخدمة في تحليل التغيرات المناخية، وتوضيح تطبيقات نماذج التغيرات المناخية في تحديد الاحتياجات المائية للتراكيب المحصولية.

وأضاف عبد السلام أن الدورة تتضمن عدة موضوعات هامة تشمل التعريف بالإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والتعرف على أهم المشروعات القومية المصرية في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية، والأقارب البرية للمحاصيل والطريق إلى التكيف مع تغيرات المناخ ، ودور الكيمياء الخضراء في الحد من التغيرات المناخية، الآثار الضارة للتغيرات المناخية على إنتاج النباتات الحقلية ، والنباتات الطبية والعطرية بين الواقع والمأمول ، والتغيرات المناخية وتأثيرتها على المياه والبيئة والزراعة والمحاصيل الغير تقليدية في مصر، ومستقبل زراعات نخيل التمر والتغيرات المناخية، الأنواع الغازية وتغيير المناخ كتهديدات رئيسية للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر في مجال رصد وتحليل بيانات تغير المناخ.

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