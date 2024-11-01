"الأونروا" تؤكد استئناف حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم /الجمعة/ أن حملة التطعيم الجماعية ضد شلل الأطفال ستستأنف في الشمال المدمر غدا /السبت/.

وقالت لويس واتريدج، مسئولة الطوارئ العليا في الأونروا - في تصريح لموقع الأمم المتحدة من وسط غزة-: "غدا، ستستمر حملة تطعيم شلل الأطفال في الشمال".

وأضافت، أنه تدير هذه الحملة الأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، بهدف الوصول إلى 120 ألف طفل متبقٍ في الشمال يحتاجون إلى جولة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال، وذلك في وقت تعرض فيه الشمال لقصف متواصل، والذي كانت فيه مناطق شمال غزة تحت حصار كامل منذ 6 أكتوبر الماضي".

وحذرت واتريدج، من أن شلل الأطفال هو واحد فقط من العديد من المخاطر المهددة للحياة التي يواجهها سكان غزة اليوم، بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المكثف.

وأكدت أن هناك نقصا شديدا في الطعام، والملاجئ والوضع في شمال قطاع غزة الآن هو كارثة مطلقة.

