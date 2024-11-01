متابعة ميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف بمناطق الرضوانية وصحاري بأسوان

قام المهندس عبد الصبور الراوي رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفقه مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة محمد مندور ، ومسئولي الشركة بالمرور الميداني لمتابعة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها .

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة المعنية تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام بما يصب في صالح المواطن الأسواني، ويلبى المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، كما يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم المرور اليومي على مختلف المشروعات للإسراع بنهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، ومن بينها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحي بمنطقة الرضوانية ، والجاري تنفيذه بنسبة 75 % بقطر 315 مللى نوعية ( UPVC ) وبطول 1500 متر وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 5 مليون جنيه ، وهو المشروع الذى سيساهم بشكل كامل فى نهو مشاكل الصرف الصحي والتغلب عليها بشكل جذرى بهذه المنطقة ، وإستيعاب التصرفات للتوسعات المستقبلية ، وخاصة أن المشروع الذى يبدأ من أمام فرع أحد البنوك الوطنية ليخدم مناطق الجامعة العمالية ومضرب الأرز وشارع مخازن إيديال .

رفع كفاءة شبكة مياه الشرب بمنطقة صحارى وجامعة أسوان

وأضاف رئيس الشركة بأنه تم أيضاً المرور على مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب بمنطقة صحارى وجامعة أسوان لتحديثها وتطويرها بتكلفة تقديرية تصل لنحو 6 مليون جنيه ، وبأطوال تصل إلى 1250 متر (upvc) ، و170 متر (سملس) ، وبقطر 12 بوصة وبنسبة تنفيذ 54 % .

لافتاً إلى أنه سوف تمتد العملية من محطة مياه صحارى حتى رافع المطار ، وهو الذى سيساهم في تحسين وإنتظام ضخ مياه الشرب بهذه المناطق مع رى الأشجار والمسطحات الخضراء على جوانب الطرق الرئيسية والداخلية بالشكل المطلوب .

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