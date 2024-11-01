أسعار النفط ترتفع بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم /الجمعة/ - نهاية تداولات الأسبوع - حيث قفزت أكثر من دولار للبرميل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربة انتقامية على إسرائيل في الأيام المقبلة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير ارتفع بمقدار 1.88 دولار أي بنسبة 2.6% ليصل إلى 74.68 دولار للبرميل، كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار بنسبة 2.7% لتصل إلى 71.16 دولار للبرميل بعد أن صعدت 0.95% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأفادت معلومات استخباراتية إسرائيلية بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر الجاري.

