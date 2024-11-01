انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والطرق الرئيسية بالدقي.. صور

شهد حي الدقي صباح اليوم الجمعة ، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، انتشارًا لمعدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والطرق الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تحسبًا لسقوط أمطار، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء و المراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.



وانتشرت معدات كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وهيئة نظافة وتجميل الجيزة ؛ وحي الدقي في عدد من المناطق، منها : "شارع ثروت، ميدان الجلاء و شارع التحرير أمام المركز القومى للبحوث و شارع وزارة الزراعة و مصطفى محمود و أمام المصل واللقاح".

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأكد محافظ الجيزة، وضع خطة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود.