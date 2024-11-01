جامعة قناة السويس تطلق برنامجًا تدريبيا حول إعادة تدوير أغصان الأشجار الجافة بالمدارس

أطلقت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، برنامجا تدريبيا حول : "إعادة تدوير المستهلك الموجود في المدارس باستخدام النسج على أغصان الأشجار الجافة"، وذلك بمدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر في أبو خليفة.

هذا ووجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالدور الهام للبرنامج التدريبي في ارشاد طلاب المدارس إلى أهمية إعادة التدوير باعتباره استراتيجية عالمية للمحافظة على الموارد البيئية، موضحا أن البرنامج يشكل فرصة مثالية للطالبات لتعزيز وعيهن حول الاستدامة البيئية والإسهام في خلق أعمال فنية مستدامة تحقق إضافة جمالية للبيئة المحيطة.

وأشار "مندور" إلى أن هذا النشاط يُشكل خطوة رائدة في مجال التربية البيئية، معبراً عن تطلعه لتنظيم برامج مشابهة مستقبلاً.

واستهدف البرنامج الذي أشرفت عليه الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيادة الوعي لدى الطالبات و توجيههن للاستفادة من المخلفات النباتية في تنفيذ أعمال فنية جمالية ونافعة.

وبلغ عدد المشاركات 40 طالبة، حيث شمل التدريب استعراض مجموعة من تقنيات النسج اليدوي على الأغصان الجافة الموجودة في البيئة.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن هذا البرنامج يهدف إلى فتح آفاق جديدة للطالبات للاستفادة من المخلفات البيئية المتاحة حولهن وتحويلها إلى مواد فنية قيّمة، مما يعزز قيم الحفاظ على البيئة والاستدامة.

كما أشارت " دينا أبو المعاطي" إلى أن البرنامج يساهم في تنمية قدرات الطالبات الإبداعية ويحفزهن على التفكير المستدام في كيفية توظيف الخامات المهملة بشكلٍ مثمر.

وفي إطار البرنامج، أشرف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، على فعاليات التدريب الذي قادته الدكتورة إيمان عابدين مصطفى، مدرس قسم التربية الفنية بكلية التربية.

وتناولت الجلسات التدريبية أهدافا متعددة أهمها تعزيز مفهوم الاستفادة من أغصان الأشجار الجافة في إعداد نسجيات يدوية فنية تساهم في تجميل البيئة وتقديم قيمة جمالية ووظيفية لها، بدلاً من إتلافها أو حرقها.

وقد تم التركيز على أهمية إعادة التدوير باعتباره أداة فعالة لتحسين البيئة وتنميتها بشكل مستدام، إذ تساهم هذه العملية في الحد من التلوث وتقليل تراكم المخلفات، فضلاً عن استثمار الخامات المحلية المتوفرة في محافظة الإسماعيلية.

جاء البرنامج بتنظيم المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و الأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

بهذا التدريب، تؤكد جامعة قناة السويس التزامها بدورها الرائد في تنمية المجتمع وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مؤمنةً بأن التربية البيئية هي حجر الزاوية نحو مستقبل أخضر و مستدام، يسهم فيه الأجيال القادمة بوعي وإبداع.