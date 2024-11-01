إتحاد منتجى الحاصلات البستانية يطرح تقاوى البطاطس بـ69,5 ألف جنيه للطن

أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن طرح تقاوى البطاطس المستوردة لموسم 24/25 ب 69,5 الف جنيه للطن وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوى بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.

وأضاف "الشرقاوى" أن ذلك يأتى في إطار في توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، حيث أن الإتحاد غير هادف للربح ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يسهم في زيادة التكلفة وأسعار المنتجات الغذائية على المواطنين.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة، إلى أنه بعد الإعلان رسميًا عن أسعار تقاوى البطاطس هذا العام من قبل الإتحاد كانت هناك ردود أفعال جيدة من المزارعين، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو رمانة الميزان في سوق تقاوي البطاطس.

وأكد "الشرقاوى" أن علاء فاروق وزير الزراعة كان له الدور الأكبر في سرعة إتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في توفير العملة وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التي كان لها أكبر الأثر في تحديد هذه الأسعار التي تتسق وتتناسب مع الجميع .

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات شتلات الفراولة ، شتلات الزيتون ، شتلات النخيل ، تقاوي البطاطس ، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

كما يقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية بإستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين ، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية .