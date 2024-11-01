مكافأة 3 ممرضات وفنى معمل خلال مرور مفاجئ لوكيل صحة الفيوم

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على خمس وحدات بادارة طامية الصحية ووحدتين بادارة سنورس بالاضافة لمستشفى طامية.



رافقه في الجولة المفاجئة كلا من، هالة احمد مدير ادارة التمريض، والدكتورة نشوى جلال مدير إدارة العلاقات العامة والمنسق الاعلامي، ومتولي سعد مدير الشئون الادارية، والدكتور احمد مصطفى دخيل مسئول ميكنه الموارد البشرية بالمديرية وعضو ادارة الدعم الفني.



استهل جولتة المفاجئة بالمرور على المركز المتميز بكوم اوشيم للاطمئنان على سير العمل ولاحظ وجود ممرضة وطبيبة اسنان بالاضافه للكاتب والعاملة فأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ومجازاة جميع المتغيبين عن العمل بخصم 3 ايام من الراتب جزاء مباشر.



وقام بفحص ترددات المركز من عيادة خارجية وتطعيمات وتنظيم اسرة واسنان وجميع اعمال المركز المتميز.



كما علم بوجود مشكلة فى المياة فقام بالتواصل مع المسئولين بشركة المياة لحلها، بعد ذلك توجه الى وحدة الفتح (ب) وهي واحده داخل المنطقة الصناعية بكوم اوشيم وقوة العمل فيها بسيطة حيث وجد ممرضة واحدة.



وقام بالاطلاع على الدفاتر لمعرفة نسبة التردد على الوحدة ووجدها ضعيفة جدا و قام بالاتصال بالدكتورة نشوى رحيم مديرة الادارة الصحية بطامية وناقشها في إمكانية استغلال هذه الوحدة بطريقة افضل.



حيث قام بالمرور المفاجئ على وحدة قصر رشوان التابعة ايضا لادارة طامية حيث تفقد فيها التطعيمات والمبادرات و التعقيم والصيدلية والاسنان والاستقبال والعلاج الطبيعي ولاحظ وجود مشكلة في الكهرباء بالوحدة فامر بسرعه حلها، كما امر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين دون اذن لتحويلهم للتحقيق.



بعد ذلك تفقد وحدة منشاة بني عتمان التابعة لادارة سنورس الصحية للاطمئنان على سير العمل بها حيث تفقد متابعة الاطفال وغرفة الملفات والاستقبال والتطعيمات والمبادرات والاسنان، كما تفقد الصيدلية وقام بسؤال الصيدلانية عن الادوية الموجودة والنواقص، بعدها تفقد المعمل وامر بمكافأة فنى المعمل محمود السيد محمد نظرا لكفاءته العلمية بعدما اختبره الدكتور وكيل الوزارة معلوماته، وقام بعدها توجه والفريق الى وحدة دوار جبلة، حيث تفقد فيها الصيدلية والاسنان.



وامر بتوقيع جزاء مباشر لجميع المتغيبين عن العمل بخصم ثلاثة ايام من الراتب بالاضافة الى تحويل احد اطباء الاسنان للتحقيق لتركه العمل قبل الموعد المحدد للانصراف.



ثم تفقد التطعيمات وامر بصرف مكافأة للممرضتين هناء رمضان السيد وايمان محمد صابر لكفاءتهما العلمية، بعدها تفقد التطعيمات والتعقيم وعلم بوجود عطل في جهاز التعقيم فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لاصلاحه والتي افادت بوجود عطل بكهرباء الوحدة وليس في الجهاز وانها تعمل على حلها مع الدكتور مدير الادارة.



بعد ذلك توجه الى وحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية حيث تفقد فيها الاستقبال والصيدلية والتطعيمات والاسنان وتنظيم الاسرة والتثقيف الصحى.



ووجد عطل في كرسي الاسنان، فامر بالتواصل مع السيدة الدكتورة مديرة ادارة الاسنان لاصلاحه بالاضافة للتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية.



كما فاجئ وحدة دار السلام التابعة لادارة طامية الصحية بالزيارة وتفقد فيها التطعيمات ومكتب الصحة والتعقيم والعيادة والمبادرات ووجد العمل يسير على ما يرام، كما تفقد الاسنان وتنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاة للممرضة منى ربيع ابراهيم لكفاءاتها العلمية، كما تفقد الصيدلية والعلاج الطبيعي وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق.



وفي نهاية الجولة اختتم المرور المفاجئ بالمرور على مستشفى طامية المركزي وعقد لقاء مع الدكتورة نشوى رحيم مدير ادارة طامية ومستشفى طامية وناقش معها ومع رئيس قسم القسطرة ووكيل المستشفى والمدير الاداري للادارة بعض الامور المتعلقة بعمليات القلب المفتوح والقسطرة وإحتياجات المستشفى ومشكلات الادارة.

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