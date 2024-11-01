ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لـ 10.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار (بما يعادل 498.6 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر ، مقابل 9.7 مليار دولار (بما يعادل 473.261 مليار جنيه) بنهاية أغسطس الماضي.

وكان صافي الأصول الاجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي لتحقق الأصول الأجنبية فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.562 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 3.531 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024.

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت إجمالي 3.064 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 3.058 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.