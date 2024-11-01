عروض كاراتيه وكرنفال في بداية جديدة بدمياط

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور في دمياط في جاءت بحضور علاء سعد رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة فارسكور تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشاركت مديرية الصحة بفريق متحرك شامل لتقديم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة ، كما شاركت مديرية الشباب و الرياضة بالعديد من الأنشطة الرياضيه وباستضافة فعاليات المبادرة ، كما قامت مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية شاملة علاجية للطيور و الماشية بالمجان وندوة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة البيطريه .

وقامت مديرية الأوقاف بالتعاون مع وحدة السكان بتنفيذ ندوة توعوية عن مبادرة تحدث معه التي تستهدف الرجال واهمية دور الاب في تربية الابناء وكيفية المحافظة على الترابط الأسري منعا لمشاكل الطلاق ، وبالتعاون مع الإدارة الصحيه ندوة عن الضغط العصبى وكيفية علاجه ، كما قدمت لجنه من الوعظ والافتاء بالازهر ندوة عن مبادرة تحدث معه والأسرة بداية المجتمع وكيفية الحفاظ على الاسره من مشاكل الطلاق وتم الرد على استفسارات الحضور من لجنة الفتوى كما شاركت مديرية الاوقاف ندوة عن تربية الأولاد في الاسلام وحسن اختيار الزوجه والأسرة بداية المجتمع .

هذا وقد تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية منها ندوة عن خدمات منطقة دمياط الأزهرية للمجتمع المدنى والتي نظمتها منطقه دمياط الأزهرية ، وندوة اخرى عن أهمية محو الأمية وتعليم الكبار وامتحان فوري نظمتها محو الأمية وتعليم الكبار ، كما شاركت إدارة بناء و تنمية القرية بفارسكور بندوة عن مبادرة صندوق التنمية المحلية و شرح شروطه و كيفية الاستفادة منه ، كما قدمت ادارة الكوبري الحضاري وندوة عن المبادئ و التعريف بكوبري دمياط الحضارى ، كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص ندوة عن التربية الإيجابية و المراهقه.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن الخدمات التي تقدمها المديرية كما أشرفت علي توزيع ٧٥ كرتونه لعدد ٧٥ فرد مقدمه من القوات المسلحة وتوزيع مساعدات و مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من الجمعيات الأهلية.

كما نظمت هيئة الاسعاف ندوات توعية عن الاسعافات الاولية ، و نظمت مديرية العمل ومكتب السلامه والصحه المهنيه ندوة عن المخاطر والسلامة والصحة المهنية وخطة الإخلاء ودور مكتب العمل فى توفير فرص عمل للشباب .

بالإضافة إلى مشاركة مديرية التموين بسيارة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين ، كما قدم المجلس القومي للمرأة ندوة عن اختيار الشريك ودور المرأة في الأسرة ، و قدمت مكتبة مصر العامة المتنقلة خدمات اطلاع داخلي ونشاط للاطفال ، ونظمت مديرية التربية و التعليم العديد من الأنشطة الطلابية وعروض فنيه ورياضية وثقافية .



كما قدم المركز التكنولوجي خدمات عمل طلبات تصالح و شهادات بيانات التصالح و رخص المحلات و سداد أقساط و مديونيات وشاركت ادارة مشروعك بندوة تعريفية عن مبادرة مشروعك ، كما شاركت مديرية الزراعة ندوة عن الخدمات التى تقدمها الإدارة الزراعيه وإدارة البحوث الزراعيه ندوة عن الاستفادة من قش الأرز وندوة عن تربية الطيور المنزليه .