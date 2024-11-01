رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض التراث والحرف اليدوية لتعزيز الأصالة والإبداع

الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 01:27 م

في إطار السعى للحفاظ على التراث الثقافي ودعم الحرف اليدوية، افتتح الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج أمس الخميس، معرضا للتراث والحرف اليدوية ضمن أنشطة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة وقد شهدت الفعاليات قص رئيس الجامعة شريط الافتتاح للمعرض وصاحبه الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة ريهام محمود مديرة المركز.

وشهد المعرض حضورًا واسعًا من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور فهيم حجازى عميد كلية الآثار، والدكتورة لمياء شعبان عميدة كلية التربية النوعية، والدكتور علاء غالب وكيل كلية طب الأسنان لشؤون البيئة وخدمة المجتمع .

يهدف المعرض إلى إبراز مهارات الحرفيين التقليديين وتسليط الضوء على تراث مصر الثقافي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الهوية الثقافية. وخلال حفل الافتتاح، أكد الدكتور حسان النعماني على أهمية الفعاليات الثقافية في تعزيز الهوية الثقافية وغرس الوعي بأهمية التراث لدى الطلاب والمجتمع، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة للإبداع والابتكار في مجال الحرف اليدوية. وقال النعماني: "هذا المعرض ليس فقط احتفاءً بالفنون التقليدية، بل هو دعوة لشبابنا لاستكشاف مواهبهم وتطوير مهارات جديدة في مجالات الحرف اليدوية."

وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من القطع الفنية اليدوية التي تمثل التراث المصري، من ضمنها الأقمشة المطرزة، واعمال فنية من الكروشية ، الحقائب اليدوية من الخرز ، الكوفية، والشيلان، والمنسوجات اليدوية ، ومشغولات التلى ، والحلى إضافةً إلى قطع فنية مُطرزة يدويًا، مما يعكس تفرد الحرف اليدوية وأصالة التراث.