ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال مركبتين في خان يونس

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وصلوا أشلاء إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، وذلك عقب استهداف قوات الاحتلال لمركبتين على الطريق الساحلي غربي بلدة القرارة في محافظة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،204 مواطنين، وإصابة 101،640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

