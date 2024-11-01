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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة "اليامون" غرب جنين وتحاصر منزلا وتصيب فلسطينيا

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم /الجمعة/ بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، وأصابت أحد الفلسطينيين بالمنزل. 

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بزي مدني تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلًا فيها، مضيفة أن الاحتلال نشر آلياته في شوارع البلدة واقتحم منزل عائلة الجعبري، وأطلق قنابل الصوت داخل المنزل ما أدى لإصابة والد الأسير باسل الجعبري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من بيت أمر شمال الخليل (جنوب الضفة)، واستولى على مركبة في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وشددت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل، وشددت إغلاق حارات البلدة القديمة والحواجز المؤدية إلى الحرم الابراهيمي.
 

الحرم الإبراهيمي الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الفلسطينيين