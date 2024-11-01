قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر يختتم احتفالات نصر اكتوبر المجيد

شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، حفلا فنيا بعنوان "أكتوبر العبور والمجد"، في ختام احتفالات فرع ثقافة أسيوط بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيم الحفل بحضور ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري الإدارات التعليمية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

أعرب "مكاوي" عن اعتزازه بذكرى النصر المجيد والفعاليات الثقافية والفنية المكثفة التي قدمتها الثقافة للاحتفال به على مدار شهر أكتوبر، كما أشاد بالتعاون بين الثقافة والتربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مؤكدا الدور المهم للثقافة في دعم الموهوبين في المجالات كافة. وحث رئيس الإقليم الشباب على المشاركة بالفعاليات الثقافية والفنية، معلنا عن صالون ثقافي للشباب يعقد شهريا ويضم كوكبة من المبدعين في مجال الفن والأدب.

بدأت فعاليات الحفل الذى قدمه منير شافع، بالسلام الوطني، أعقبه فقرة عزف بآلة الكمان للطالب مارتيريوس إيليا، إلى جانب تقديم أغنية "مصر يا أم الدنيا" للطالبة مهرائيل فوزي من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة.

وشهد الحفل تقديم استعراضات فنية لفريق مدرسة بني زيد الابتدائية، ومدرسة بني مر الإعدادية بنات

حضر الحفل محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب، أحمد ياسين، عضو مجلس الشيوخ، محمد إبراهيم دسوقي، مدير عام التربية والتعليم بأسيوط، صلاح الدين عبد النعيم، مدير إدارة التعليم الابتدائي، عماد الدين محمود، مدير التعليم الثانوي، هويدا الطماوي، مدير التعليم الخاص، أيمن أبو عقرب مدير إدارة الفتح التعليمية، أحمد حمزة، مدير قصر ثقافة الزعيم، ماهر عمر وكيل إدارة الفتح التعليمية، مصطفى جاويش رئيس قسم الشئون التنفيذية بإدارة الفتح التعليمية.

واختتمت الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، بعرض فني لفريق كورال مدرسة بني مر الإعدادية بنات، وتضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "أحلف بسماها وبترابها، يا أغلى اسم في الوجود، يا حبيبتي يا مصر" وسط تفاعل كبير للحضور.

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