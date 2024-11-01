اختل توازنه.. النيابة تستعلم عن صحة طفل سقط من أعلى منزله بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من اعلى منزله بقرية نزلة عليان التابعة لمركز الصف، واستمعت الى اهلية الطفل المصاب الذين اقرو ان اختلال توازنه هو من وراء سقوطه، وليس هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

البداية باخطار تلقاه مأمور مركز الصف ، من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى مصابا إثر سقوط من علو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين إصابة الطفل "معاذ .ح"، 10 سنوات إثر اختلال توازنه وسقوطه من أعلى المنزل بقرية نزلة عليان ونقله لمستشفى الصف لعلاج.

تحرر محضر وأخطر حكمدار الجيزة بالواقعة.