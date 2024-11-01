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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر اللبناني: نحاول توفير مسار آمن لرجال الإنقاذ بعيدًا عن الضربات الإسرائيلية المكثفة

الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني
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 أكد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، اليوم الجمعة، أنه يتم التواصل مع المجتمع الدولي وقوات "اليونيفيل" من أجل توفير مسار آمن من القصف الإسرائيلي المستمر. 

وأضاف كتاني، في مداخلة مع قناة (تي إل) اللبنانية، أنه رجال الصليب الأحمر على استعداد للاستجابة السريعة لإنقاذ أرواح المدنيين الآبرياء وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية لكن يجب توفير مسار آمن لهم

وأشار أمين عام الصليب الأحمر اللبناني إلى أن لديهم خططا احترازية ومنتشرين على كل الأراضي اللبنانية ولديهم مخزون احتياطي، كما أنهم مدعومون من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الدولية.
 

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