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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بإتجاه محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.


وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده تلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المحافظة ووجود حالة وفاة ومصاب.

 


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انه بسبب إنفجار الإطار الأمامي للسيارة الأمر الذي على أثره افقد قائد السيارة السيطرة عليها نتج عن ذلك انقلابها ووفاة شخص وإصابة آخر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى مقل المصاب لذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت. 

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