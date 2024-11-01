انهار سقف منزلها عليها.. مصرع ربة منزل أثناء تصنيع ألعاب نارية في النزلة بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها اثر انهيار منزل مكون من طابق واحد وذلك بسبب انفجار العب ناريه بقرية النزلة بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة



تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور شرطة الشواشنة يفيد تلقيه إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه من الأهالي بمصرع ربة منزل تدعى امل محمود نتيجة انهيار سقف المنزل إثر إنفجار ألعاب ناريه أثناء التصنيع.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف.