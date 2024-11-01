وزير الشباب ومحافظ العاصمة يطلقان شارة البدء لماراثون القاهرة الرياضي للدراجات

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شارة البدء لماراثون القاهرة الرياضي للدراجات، والذى أقامته محافظة القاهرة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري فى إطار استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» في الفترة من(٤- ٨) نوفمبر الجارى.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع توجيهات القيادة السياسية على رأس أولوياتها في الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع المصري .

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا الماراثون يأتى في إطار تنشيط ممارسة الرياضة للنشء والشباب، وتفعيلاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، مضيفاً أن تلك الفعاليات الرياضية تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية لدى الشباب، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية.



وأكد محافظ القاهرة أن تنظيم الماراثون هو أحد الفعاليات الترويجية للمنتدى الحضرى العالمى ويأتي في إطار حرص الدولة على تعريف الشباب والمواطنين بالمنتدى وأهمية المشاركة فى فعالياته باعتباره منصة عالمية للتعلم ومشاركة الأفكار مع الدول الأخرى، وتحقيق استفادة قوية من تجارب التنمية المستدامة التي سيتم طرحها خلال الفعاليات، كما يمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى.



شارك فى الماراثون سفراء الكويت، وتركيا ، وإندونيسيا ، وماليزيا، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى وأكثر من ٧٠٠ دراجة من مراكز الشباب، ومشروع كايرو بايك ، وعدد من قيادات المحافظة .

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وانتهى بحديقة الحرية بالأوبرا حيث قدم مجموعة من شباب مراكز الشباب عددا من الفقرات الفنية التراثيـة.