مسئول روسي: أمريكا والناتو يخططان لتغيير النظام في مضائق البحر الأسود

أفاد نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري التابع للحكومة الروسية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف "الناتو" يخططون لتغيير النظام في مضائق البحر الأسود واستخدام الممرات المائية الداخلية في أوروبا لأغراض عسكرية للوصول إلى البحر الأسود، وذلك خلال اجتماع حول بناء السفن في القرم.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن باتروشيف قوله:"تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو جاهدين للحفاظ على هيمنتهم، بما في ذلك في المحيطات العالمية.. تشمل خططهم توسيع الوجود البحري في البحر الأسود، وتغيير نظام مضائق البحر الأسود كما تم تحديده بموجب اتفاقية مونترو، واستخدام الممرات المائية الداخلية في أوروبا للوصول العسكري إلى البحر الأسود عبر نهر الدانوب".

وأضاف أن الدول الغربية "غير الصديقة" تعمل على تقليص دور روسيا في منطقة البحر الأسود كجزء من استراتيجيتها لتحقيق هزيمة حاسمة لروسيا.

