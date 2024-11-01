باحث: ما يحدث في غزة على يد إسرائيل إبادة ودمار شامل

قال باسم أبو سمية كاتب وباحث سياسي، إنّ ما يحدث في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بكل معاني الكلمة بدأت منذ السابع أكتوبر 2023، إذ تمكنت إسرائيل من التسبب في دمار شامل وهائل وتجويع الفلسطينيين.

وأضاف أبو سمية، في لقاء مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل قتلت عشرات الأطفال والمسنين في أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، ولكن المجتمع الغربي كل ما فعله هو أنه بعث بمبادرات على غرار ما فعلته الإدارة الأمريكية.

وتابع الكاتب والباحث سياسي، أنّ المبادرات الغربية لم تحقق أي إنجازات، وفي كل مرة خرج بايدن بمبادرة رفضها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.

وأوضح، أن إدارة بايدن منحت نتنياهو في الفترة الأخيرة 30 يوما لإنهاء هذه المسألة، ولكنه عجز عن تحقيق أهدافه، والآن هناك محاولات للبحث عن حلول للصراع بالوسائل الدبلوماسية وتجنب حدوث عملية عسكرية طويلة كالتي تحدث الآن في قطاع غزة.