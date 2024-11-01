33.4 % ارتفاعا بأسعار الذهب في البورصة العالمية منذ بداية 2024

عادت أسعار الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم الجمعة، مع بداية شهر نوفمبر، وذلك بعد أن تراجع سعر الذهب خلال تداولات الأمس، ولكنه استطاع تسجيل ارتفاع خلال شهر أكتوبر للشهر الرابع على التوالي، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن وزيادة الطلب الاستثماري على الذهب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2757 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2745 دولار للأونصة، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

وأغلق الذهب تداولات شهر أكتوبر علي ارتفاع بنسبة 4.1% ليسجل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وبذلك يكون ارتفع الذهب منذ بداية عام 2024 بنسبة 33.4%.

وشهد شهر أكتوبر ارتفاع كبير في الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدم اليقين المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح الذهب هو الاستثمار الأول خلال الشهر الماضي.



ومع ذلك شهدت الجلسة الأخيرة في تداولات أكتوبر انخفاضا بنسبة 1.6%، فقد تراجع الذهب يوم أمس متأثراً بتحسن البيانات الأمريكية المتعلقة بطلبات اعانات البطالة الأمريكية التي جاءت بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي والذي أظهر ارتفاع على المستوى الشهري وتراجع على المستوى السنوي.

ساعدت هذه البيانات على زيادة عمليات جني الأرباح على الذهب خاصة بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد بدون الدخول في حركة تصحيح، الأمر الذي دفع الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى يوم أمس عند 2731 دولار للأونصة.

واليوم وقبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو التقرير الأهم والأكثر متابعة في الأسواق، شهد الذهب ارتفاع من جديد بسبب استمرار الاتجاه الصاعد ورغبة المستثمرين في عدم توفيت الفرصة لشراء الذهب مع كل انخفاض يحدث، ما يجعلنا نتوقع أنه في حال جاءت بيانات الوظائف أضعف من التوقعات سيدفع هذا أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد وربما تسجيل مستويات تاريخية جديدة.



وأشار تحليل جولد بيليون إلي استغلال من المستثمرين للدخول إلى السوق مجدداً للشراء بعد الهبوط الملحوظ أمس، وقد تستمر هذه الاستراتيجية حتى انتهاء فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها في 5 نوفمبر الجاري، خاصة في ظل تقارب استطلاعات الرأي بين كلا المرشحين وبالتالي ستكون معركة انتخابية شرسة بين الطرفين.



وستعمل بيانات الوظائف الأمريكية اليوم على التأثير على تحركات الذهب خلال الاغلاق الأسبوعي اليوم، والذي قد يؤثر على تحركاته خلال أسبوع انتخابات الرئاسة الأسبوع القادم خاصة أن الدولار الأمريكي أظهر تماسك في تداولاته هذه الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر بالرغم من اقباله على تسجيل انخفاض هذا الأسبوع حتى الآن.