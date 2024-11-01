مؤشرات الأسهم الأوروبية تفتتح على ارتفاع مع صعود أسهم النفط والغاز

افتتحت مؤشرات الاسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم /الجمعة/ - نهاية تداولات الأسبوع - بسبب المكاسب التي تقودها أسهم النفط والغاز.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة بالغة الإنجليزية أن الأسواق الأوروبية تبدأ شهر نوفمبر على أساس إيجابي حيث يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأمريكية المهم للغاية.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 0.53% بمقدار نقطتين ليصل إلى 508 نقاط، مع ارتفاع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية، كما قادت أسهم النفط والغاز المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.5%.

كذلك زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.39% بمقدار 74 نقطة ليصل إلى 19151 نقطة، وحقق مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية مكاسب بنسبة 0.50% بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 7387 نقطة.

وسجل مؤشر "فوتسي 100" ببورصة لندن البريطانية ارتفاعًا بنسبة 0.56% بمقدار 45 نقطة ليصل إلى 8155 نقطة، كما صعد مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا بنسبة 0.45% بمقدار 52 نقطة ليصل إلى 11725 نقطة. وارتفع مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.55% بمقدار 187 نقطة ليصل إلى 34469 نقطة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إغلاق الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس، لتنهي شهر أكتوبر بأكبر خسارة لها العام الجاري حيث يترقب المستثمرون نتائج الشركات وبيانات التضخم وميزانية المملكة المتحدة التاريخية.

