واتساب يطلق أكبر ميزة تحديثات.. هتسجل أصدقاءك بالاسم فقط وبدون رقم هاتف

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة من التحديثات، تتيح لكل مستخدم من الحصول على استخدام كلي لإضافة الأصدقاء على منصة المراسلة في التحديث، بدون رقم هاتف، وتمكنهم من وصول الرسائل من منصات متعددة ، ولكن من المتوقع اختراق أمان المحادثات المشفرة بين الطرفين .

أهم تحديثات واتساب الجديدة هي :

ومن بين هذه التغييرات هي أن المستخدمين يستطيعون استقبال الرسائل من تطبيقات متعددة مثل ، فيسبوك وإنستجرام وتيليجرام و iMessage ، بالإضافة الي أن هناك اختيار متاح لإيقاف تشغيل هذه الميزة وفقا لرغبة المستخدم .

والتغيير الآخر هو أن المستخدمين يستطيعون إضافة الأصدقاء باستخدام أسماء المستخدمين الخاصة بهم في تحول كبير في اللعبة، وسابقا، كان مستخدمو واتساب يستطيعون إضافة الأصدقاء من خلال أرقام هواتفهم.

وكان الخيار الوحيد المتاح هو استخدام ميزة رمز الاستجابة السريعة "QR" في التطبيق.

ومع ذلك، فإن القدرة على استقبال الرسائل من تطبيقات متعددة غير متاحة إلا في الاتحاد الأوروبي بسبب قانون التسويق الرقمي "DMA" الخاص بالاتحاد الأوروبي.

ويحظر أحد القوانين الواردة في قانون DMA "خدمات البوابة"، والتي ستلزم التطبيقات على قبول الرسائل من منصات متعددة .

ومع ذلك، وبسبب التعديلات في القانون في المملكة المتحدة، لن يكون WhatsApp هام بتقديم نفس هذه القدرة في بريطانيا.

وسيكون البريطانيون قادرين على استخدام الوظيفة الجديدة الأخرى، والتي ستسمح لهم بإضافة الأصدقاء من خلال أسماء المستخدمين الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة على "خلال الأسابيع المقبلة".

تتوفر ميزة تعدد الأنظمة الأساسية في مرحلة الاختبار التجريبي فقط، مما يعني أنه سيتعين على مستخدمي الاتحاد الأوروبي الانتظار لاستخدام هذه الإمكانية.

كانت قدرات المنصات المتعددة قيد التطوير في WhatsApp لمدة عامين، لكن الأسئلة تطرح حول كيفية عمل القدرات الجديدة مع برنامج تشفير WhatsApp.

يحتوي تطبيق WhatsApp على تشفير شامل مما يعيق جدا لأي مخترق تفسير أوفهم المحادثات بين المستخدمين.

وقد لا يتيح لدى منصة الطرف الثالث هذا التشفير بالتأكيد ، وقد أثار هذا الموضوع استغراب عدد من المستخدمين ، لأن البعض يعتقدون أنه قد يجعل المحادثات أكثر عرضة للاختراق.

وأفاد ديك بروير، مدير الهندسة في واتساب، لموقع Wired: "هناك توتر حقيقي بين تقديم طريقة سهلة لتقديم هذا التوافق لأطراف ثالثة وفي نفس الوقت الحفاظ على خصوصية واتساب وأمنه وشريط النزاهة".

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن القوانين الجديدة سوف تضمن عدالة السوق، ويرى أن القوانين الجديدة تساعد على خلق منافسة جديدة.