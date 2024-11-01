مميزات حديثة تهدد واتساب بالتنازل عن خصائص الأمان وميزة التشفير

مع أحدث تحديثات واتساب، يخطو التطبيق خطوة نحو الانفتاح على تطبيقات أخرى في محادثات الدردشة، مما قد يغير أسلوب التواصل الرقمي. يسعى واتساب لتوسيع نطاق تواصله عبر زر دردشة جديد، يسمح بتلقي الرسائل من تطبيقات أخرى مثل فيسبوك ماسنجر وتليجرام وحتى iMessage، وفقًا لتقرير من WaBetaInfo.

التواصل عبر الأنظمة وأثره على التشفير

أعلنت Meta عن ميزة يمكن تفعيلها في إعدادات واتساب، حيث يتم السماح للمستخدمين باستقبال رسائل من منصات متعددة عبر زر "طلب دردشة"، الذي يمكن تشغيله أو تعطيله حسب رغبة المستخدم. تُوجه رسائل التطبيقات الأخرى إلى صندوق بريد خاص، منفصل عن صندوق واتساب المعتاد، لمنع أي تداخل محتمل في المحادثات. ومع ذلك، فإن هناك تحذيرات واضحة: قد لا تحمل رسائل الطرف الثالث نفس مستوى الأمان والتشفير الموثوق به في واتساب.

ورغم هذه التوسعات، يبقى واتساب متمسكًا بتشفير الرسائل بشكل شامل، حيث يضمن حماية المحتوى من اختراقات الأطراف الثالثة. ومع ذلك، فالميزة، التي يعمل عليها التطبيق منذ سنتين، تُشكّل تحديًا أمنيًا حيث تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح والتوافق مع الخصوصية.

توقيت الإطلاق والتحديات الأمنية

حتى اللحظة، لم يُطرح التحديث للاختبار التجريبي، وما زالت خاصية استقبال الرسائل من التطبيقات الأخرى قيد التطوير. وأكد ديك بروير، مدير الهندسة في واتساب، أن الهدف هو الوصول إلى نموذج يمكنه تعزيز التكامل دون التنازل عن الأمان، مشيرًا إلى أن التحديث سيكون متاحًا فقط عبر الاشتراك، لدرء مخاطر الاحتيال.

يشكل هذا التحديث خطوة لتطوير "متجر محادثات شامل"، لكن يبقى التحدي الأكبر في المحافظة على الأمان والخصوصية، وهو ما سيحدد مستقبل تطبيق واتساب في هذا المجال.