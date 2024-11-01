الأرصاد: أجواء خريفية غير مستقرة والأمطار تستمر ليوم الاثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت فجر اليوم الجمعة، علي بعض المحافظات منها المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تحديداً في محافظة مطروح ومناطق في محافظة البحيرة و كفر الشيخ.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، أن الأجواء خريفية وهناك سقوط للأمطار يستمر حتى يوم الأثنين المقبل، مشيرة الى تأثرنا بمنخفض جوى في طبقات الجو العليا وأيضا كتل هوائية رطبة على البحر المتوسط هذه العوامل تؤدي إلي وجود أمطار مؤثرة بشكل كبير وخاصة في السواحل الشمالية وكميات أمطار اليوم ما بين المتوسطة إلي الغزيرة و الرعدية على مناطق سواحلنا الشمالية الغربية تحديداً مطروح و العلمين والإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ ومناطق من الدقهلية و أيضا محافظة الغربية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد للمحافظات الداخلية بكميات أقل تتراوح ما بين المتوسطة إلي الرعدية علي مناطق من المنوفية والغربية و مناطق في محافظة الإسماعيلية فيما تمتد مساء اليوم لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مشيرًا إلي أن أكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار هى المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.