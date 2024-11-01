الموجة الـ24.. إزالة ٧٢ حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة ٧٢ حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية واملاك الدولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي خلال حملات استمرت علي مدار يومين .

واطلع المحافظ على جهود الحملات والتي اسفرت عن إزالة ٣١ حالة بناء مخالف وتعدي علي أملاك الدولة حيث شملت الازالات غرف مشيدة من بلوك الحجر الجيري بمنطقة العسلية والقصعة وغرف غير مكتملة البناء واسوار بمنطقة ام اللفاع التابعة لقري القصر و منديشة واسوار من الحجر الجيري بالباويطي وقرية الزبو بمساحة إجمالية ٣٨٣٩م٢ مباني و ٢ فدان وذلك لعدم الجدية في تقنين الأوضاع طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

كما تم إزالة ٤١ حالة تعدي علي أملاك الدولة حيث شملت الازالات بنطاق مدينة الباويطي و قري منديشة والقصر غرف غير مسقوفة واسوار بمنطقة قري الحيز التابعة لقرية القصر وإزالة أساس عقار في المهد بنطاق قرية الزبو وقرية منديشة واسوار من الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالباويطي بمساحة إجمالية ٥٦٤٣م٢ مباني و ٢٥٢ فدان لعدم الجدية في استكمال اجراءات التقنين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

وأكد النجار أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص.