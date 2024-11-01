قصر ثقافة الأقصر يستضيف فعاليات الأسبوع الـ34 لأطفال المحافظات الحدودية مساء اليوم

يستضيف قصر ثقافة الأقصر، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل.

وأوضح عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن الأسبوع 34 لأطفال المحافظات الحدودية يأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، ويستضيف 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وتعقد فعالياته بقصر ثقافة الأقصر.

مدير فرع ثقافة الأقصر: الأسبوع الثقافي يضم 14 ورشة فنية وحرفية

فيما قال حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر أن الأسبوع الثقافي يضم 14 ورشة فنية وحرفية وهي: فن الأركت للمدرب حسني إبراهيم، إعادة التدوير للفنانة نجوى عبد العزيز، حقائب بالشبك لنجلاء شحاتة، وأخرى بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، فن الخيامية للمدرب عماد عاشور، التصميم الفني للفنان وائل عوض، التصوير والفوتوشوب د. محمد إسماعيل وأحمد فتحي، الإلقاء الشعري للشاعر مدحت العيسوى، الكتابة المسرحية للكاتب وليد كمال، فن الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، المسرح البشري للمخرج محمد فؤاد، الموسيقى والغناء للفنان ماهر كمال، تحريك العرائس جمال الدين كمال، وتصميم الإكسسوارات ليارا محمد، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية منها: متحف التحنيط، معبد الكرنك، متحف الأقصر، معبد الدير البحري معبد الأقصر، تختتم بجولة حرة بأسواق وكورنيش المحافظة.

جدير بالذكر، أن مشروع "أهل مصر" يعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.