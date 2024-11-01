«الصحة» توقع بروتوكولات مع 14 جامعة لتنمية مهارات خريجي الصيدلة

وقعت وزارة الصحة والسكان، عدة بروتوكولات تعاون مع 14 جامعة مصرية، وذلك في إطار التعاون المشترك لتدريب طلبة وطالبات كليات الصيدلة، في أماكن التدريب المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة للقيام بالمسئوليات المهنية للصيدلي بعد التخرج.

ويأتي ذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات خريجي كليات الصيدلة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودة الأداء، وإعداد صيادلة مؤهلين للعمل في مجال الرعاية الصحية، بما يحقق التناغم بين الدراسة الأكاديمية بالجامعات، والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن بروتكولات التعاون تنص على استقبال طلاب كليات الصيدلة بنظام الـ Pharm D للتدريب في المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة أو الخاضعة لإشرافها الفني، طبقا للأماكن المتاحة (السعة الاستيعابية) وتتولي الوزارة التدريب كجزء من البرنامج التدريبي المخصص لهم، كشرط للحصول على البكالوريوس.

وأضاف «عبدالغفار» أن مدة التدريب للدورة الواحدة 6 أسابيع بمعدل خمسة أيام في الأسبوع (30 ساعة أسبوعياً) ويتم اختيار التخصص من قبل طالب Pharm D clinical في تخصصات كلينكال المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول نص على التزام وزارة الصحة والسكان، بموافاة الجامعات بما يفيد رسميا قضاء الطلاب مدة التدريب المتفق عليها من خلال الـlog book الخاص بكل طالب ويعتمد من المستشفى بعد مراجعة واعتماد مدير الصيادلة والإدارة العامة للشئون الصيدلية.

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