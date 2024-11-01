مستقبل جديد للبحث عبر الإنترنت لـChatGPT

أطلقت شركة OpenAI ميزة البحث الذكي ضمن ChatGPT، مما يشكل خطوة جريئة نحو إحداث ثورة في مجال البحث الإلكتروني.

وتتيح الميزة للمستخدمين الحصول على إجابات دقيقة وسريعة مرتبطة بروابط ذات صلة، مما يلغي الحاجة إلى البحث التقليدي عبر محركات البحث مثل غوغل وبينج، حسب ما نقلته البوابة التقنية.

ما الجديد في ميزة البحث الذكي؟

ميزة البحث الذكي تسمح لـ ChatGPT بتقديم معلومات محدثة فورياً؛ إذ يمكن للمستخدمين تفعيل البحث بنقرة واحدة أو الاعتماد على القرار التلقائي للروبوت. وقد طورت OpenAI إضافة خاصة لمتصفح كروم، تتيح تعيين ChatGPT كمحرك بحث افتراضي، مما يعزز تجربة التصفح ويحسن تفاعل المستخدم مع النتائج. ولإتاحة هذه الخاصية تدريجياً، ستبدأ OpenAI بتوفيرها لمشتركي Plus وفرق العمل، مع خطط لتوسيع الوصول لكافة المستخدمين لاحقًا.

تعزيز المعلومات وسهولة الوصول

الميزة الجديدة تجعل ChatGPT قادراً على تزويد المستخدمين بإجابات تتماشى مع أسلوب المحادثة الطبيعية، مع تحسين دقة المعلومات المقدمة بناءً على تتابع الأسئلة وسياقها. كما دخلت OpenAI في شراكات مع جهات مختصة بالأخبار والبيانات، ليصبح بإمكان المستخدمين الحصول على تحديثات دقيقة فيما يخص الأحوال الجوية وأسواق الأسهم وغيرها من المواضيع الآنية.

التحدي الجديد أمام غوغل

يعد دخول ChatGPT إلى سوق البحث عبر الإنترنت تهديدًا لسيطرة غوغل، رغم أن شركات أخرى، مثل Perplexity، قد سبقت في تطوير خدمات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تسعى فيه غوغل ومايكروسوفت لتعزيز خدماتها بتقنيات مشابهة، تواجه غوغل تحديًا كبيرًا خصوصاً مع إطلاقها ميزة "ملخصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

إن تطور ChatGPT في مجال البحث قد يقود لتغيير جذري في كيفية استخدام الإنترنت، ويضع OpenAI في موقع ريادي كمنافس قوي لشركات البحث الكبرى، مما قد يشكل ثورة تقنية حقيقية في هذا المجال.