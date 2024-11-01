«الشرق الأوسط للدراسات»: أمريكا ترغب في إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للدراسات، إن إسرائيل نجحت في تفكيك حركة حماس ولكن على حساب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إسرائيل استطاعت تفكيك حماس تصريح خطير، واعتراف أمريكي بالأزمة الإنسانية وبمقتل الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال المدنيين الذين لا ذنب لهم في القتال.

وأضاف «مسعد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريح بلينكن مهم جدا لاسيما وأن هناك أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن نائبة رئيس الولايات المتحدة كمالا هاريس تركز على الأزمة الإنسانية أكثر مما تركز على الانتصارات العسكرية أو التحركات السياسية، وتريد أن تبرز نفسها وكأنها الشخص الذي يهتم بمقتل مئات الآلاف من النساء والأطفال.

ولفت إلى أن تصريح بلينكن بالرغم من أهميته إلا إنه خطير، كون أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبعد نفسها عن المسئولية الأخلاقية أو القانونية لمقتل الآلاف في قطاع غزة، ولا تريد تحمل مسؤولية مقتل الأطفال والنساء بغزة، علاوة على ذلك فإن واشنطن تحاول الابتعاد عن المسئولية الأخلاقية والسياسية.