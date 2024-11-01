ضربو بطلقات نارية.. تحقيقات موسعة في مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة بالبدرشين

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مقتل شخص وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بالبدرشين، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الشخص المتوفي واعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، واستعملت عن الحالة الصحية للشخص المصاب تمهيدًا لسماع أقواله عن ملابسات الوقعة، واستمعت الى اقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث بعدما انتقل فريق من النيابة الى مكان الواقعة، كما طلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

البداية بأخطار تلقاه مأمور مركز البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود ضحيتين بقرية سقارة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الى الموقع المشار الية وتبين من خلال الفحص، مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري إثر مشاجرة بجوار مسجد أبو هاشم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني والسلاح المستخدم.

وفرضت الشرطة كردونًا أمنيا بمسرح الجريمة انتظارًا لوصول النيابة ومعاينة جثمان القتيل فيما نقلت المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج.