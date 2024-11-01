الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية ديبي برشيد في البحيرة.. صور

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديري الصحة ف البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية ديبي برشيد يومى الأربعاء والخميس ٣٠و٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، وتم الكشف خلالها على ٨٨٩ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية ، وذلك فى اطار مبادرة بداية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣١٥ - عيادة الأطفال ١٢٣ - الجراحة ١٠٤ - النساء ٥٨ - تنظيم الأسرة ١٨ - العظام ١٥٢ - الجلدية ١١٩ )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.