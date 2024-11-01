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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

زيارة مفاجئة لـ"صفائي" لمحطة محولات القاهرة 500 لمتابعة سير العمل

جانب من الزياره
جانب من الزياره
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قام المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية  بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيارة مفاجئة لمحطة محولات القاهرة ٥٠٠ كف ،  لمتابعة سير العمل أثناء  إنشاء المحطة الجديدة وهي التحكم عن بعد GIS ، وهي محطة من التنوع المعزول بالغاز.. كما قام بالمرور على جميع الأقسام و الاستماع لبعض المقترحات من  المهندسين  والعاملين .

وأكد المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية علي ضرورة الإلتزام بتنفيذ جميع اللوائح والقوانين بالعمل حرصا منا على المصلحة العامة للشعب المصري فى ظل القيادة الرشيدة و الحكيمة للارتقاء بسمعة مصر محليا وعالميا .

وطالب صفائي العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمنظومة العمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والمهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسرعة انجاز المشروعات والانتهاء منها قبل مواعيد تسليمها المحددة لها.

للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية بزيارة مفاجئة لمحطة محولات القاهرة نقل الكهرباء