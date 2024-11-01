الموجة الـ24.. إزالة 208 حالات تعد ضمن المرحلة الأولى ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده عمرو محمود مدير الأملاك، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 208 حالات (68 حالة تعد على مساحة 2090 متر من أراضي أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6 أفدنة و13 قيراط أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة وحتى أمس الخميس، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وجدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل،بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر 2024وتستمر حتى الأول من نوفمبر2024، تليها الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.