نصائح مفيدة لحواء عن أسرار الترطيب.. تخلصي من الهالات السوداء وشحوب العين

مشكلة الهالات السوداء والشحوب العين التي تظهر تحت العين وتؤثر علي الشكل العام والجمال والجاذبية لأي فتاة ، وهذا يعد مشكلة عامة تعانى منها الكثير من الفتيات ، ووفقا لما نشره موقع "stylecraze" نقدم لحواء عدد من الزيوت ومكونات الطبيعة لترطيب البشرة حول العين وهي تحتاج إلى عناية خاصة.

جل الصبار..

الفوائد

يحتوى على خصائص طبيعية ومهدئة ومضادة للالتهابات، ويعمل على ترطيب البشرة وتجديد خلاياها.

الطريقة

ضعى كمية قليلة من جل الصبار النقى تحت العينين قبل النوم، واتركيه حتى الصباح.

أكياس الشاى

الفوائد

تعمل على ازالة الانتفاخ والهالات السوداء، وتعطي البشرة إحساسا بالانتعاش.

الطريقة

تبريد كيسى شاى أخضر أو أسود ، ووضعهما على العينين لمدة 15 دقيقة.

زيت جوز الهند

الفوائد

قوي بالفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتجعلها ناعمة.

الطريقة

دلكي منطقة حول العينين بزيت جوز الهند الدافئ قبل النوم.

الخيار

الفوائد

يعمل على تخفيف الانتفاخ والهالات السوداء، ويرطب البشرة.

الطريقة

قطعي شرائح خيار باردة وضعيها على عينيك لمدة 15 دقيقة.