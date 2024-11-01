اليقطين أم الكرفس.. سر فقدان الوزن وأيهما الأنسب للتخلص من الكرش؟

مع اقتراب العام الجديد، يتطلع الكثيرون لبداية صحية تتضمن التخلص من الوزن الزائد وخاصة الكرش.

أحد التساؤلات الشائعة هو: "هل عصير اليقطين أم عصير الكرفس هو الخيار الأفضل؟" فبينما يحمل كل منهما فوائد غذائية، يقدمان تأثيرات مختلفة في رحلة إنقاص الوزن، ليبقى الاختيار بحسب التفضيل الشخصي.

فوائد عصير اليقطين يعد اليقطين خيارًا غنيًا بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، إلى جانب فيتامينات A وC، مما يعزز صحة العين ويقوي المناعة. ووفقًا لبيانات التغذية، يحتوي كل 100 غرام من اليقطين على 26 سعرة حرارية فقط، مما يجعله منخفض السعرات الحرارية، حيث يمكن أن يلبي الحلاوة الطبيعية للرغبة في السكر بدون إضرار بالنظام الغذائي. ويأتي اليقطين محملاً بمضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين، التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز عملية الهضم، وهي عناصر تسهم بدورها في إنقاص الوزن.

فوائد عصير الكرفس في المقابل، اكتسب الكرفس شهرة واسعة بين الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، إذ يوفر كوب من عصيره 16 سعرة فقط، ويحتوي على 95% من الماء، مما يجعله مشروبًا مرطبًا ومنعشًا خاصة عند تناوله على معدة فارغة صباحًا. وإلى جانب قيمته المنخفضة في السعرات، يمتاز الكرفس بثرائه بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين K، التي تدعم صحة العظام وتقلل من خطر الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري. كما يعمل عصير الكرفس على تحسين صحة الأمعاء ويحفز التخلص من السموم بفضل محتواه من الألياف.

أيهما الخيار الأفضل؟ الجواب يعتمد على التفضيلات الفردية؛ فإذا كنت تفضل الحصول على مشروب مرطب ومنخفض السعرات فالكرفس هو الأنسب، بينما يوفر اليقطين مشروبًا مشبعًا وغنيًا بالفيتامينات والألياف. وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتناوبهما بحسب الذوق الشخصي.