وفاة مؤذن أثناء فتحه باب المسجد بالخانكة

شهدت قرية القلج بالخانكة وفاة المؤذن عطا الله حجاب أثناء فتحه باب مسجد الرحمن بالقرية أمام المصلين ليباشر عمله كمؤذن.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو المؤذن أثناء فتحه الباب وعقب ذلك توفي على الفور.

وذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على ذلك الفيديو، أن الفقيد مشهود له بالخير والأعمال الصالحة وانه مؤذن منذ سنوات للمسجد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

كان المؤذن عطاالله قد وفاته المنيه عقب قيامه بفتح باب مسجد الرحمن بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، ليباشر عمله كمؤذن.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للعم عطالله أثناء فتحه الباب وعقب ذلك لقي وفاته على الفور.

وذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على ذلك الفيديو، ان الفقيد مشهود له بالخير والأعمال الصالحة وأنه مؤذن منذ سنوات لذلك المسجد داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وشيع أهالي قرية القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.