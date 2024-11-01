فرع ثقافة الدقهلية يواصل استعدادته للموسم الجديد لمسرح الطفل

قدم فرع ثقافة الدقهلية عددا من البروفات المكثفة، بقصر ثقافة المنصورة استعدادا للموسم الجديد من عروض مسرح الطفل، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وقدم الفرع على مدار الأيام الماضية بروفات مكثفة لستة عروض مسرحية وهي "عيد الحواديت"، إخراج وتأليف محمد إبراهيم نديم، تدور أحداثه حول مجموعة من القصص يرويها الملك والكلمة للأطفال في مملكة خيالية، بها الكثير من الأسرار.

وجاء العرض الثاني بعنوان "أوف لاين" عن نص "في بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، إخراج حازم إبراهيم، دراماتورج علاء عسكر، وتؤكد فكرته على قيمة التفاعل بين الأطفال في عصر طغت فيه التكنولوجيا، من خلال رحلة طفل يعيد دفء العلاقات الأسرية من خلال مجموعة من الألعاب اليدوية.

أما العرض الثالث فهو بعنوان "لعبة الألوان" عن نص "صراع التكنولوجيا"للكاتب عبده الزراع إخراج نجلاء رجب، تدور أحداثه حول فتاة تهوى الرسم والتلوين بالألوان التقليدية، و تحصل على جهاز لوحي جديد كهدية، فيبدأ صراع داخلي بين عالم الألوان الحقيقي وعالم الألوان الرقمية.

وجاء العرض الرابع بعنوان "حنان في بحر المرجان" تأليف سعيد حجاج، وإخراج إسلام سند، تدور فكرته حول طفلة تقرر الخروج للصيد بدلا عن والدها المريض، ويخرج معها أصدقاؤها الحيوانات ويتركونها على شط بحر المرجان، وتتصاعد الأحداث.

وجاء العرض الخامس بعنوان "الأسد الملك" إخراج أحمد عوض، ويناقش فكرة النزاع على المُلك، واختتمت الفعاليات مع العرض المسرحي "شجاعة نملة" للمخرج أحمد نصر.

عروض مسرح الطفل تقام بإشراف فرع ثقافة الدقهلية، برئاسة د. عاطف خاطر، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، خلال الآونة الأخيرة، من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وأنشطة الطفل والشباب وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

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