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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عصابة حمادة وتوتو بالأميرية

المضوطات
المضوطات
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى مكون من شخص وزوجته تخصصوا فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين أثناء تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" بالأميرية. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" عقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك بإستخدامها فى إجراء عمليات شراء،  وبحوزتهما (دراجة نارية "تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وتحرر المحضر اللازم اللازم واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

سقوط عصابة حمادة وتوتو بالاميرية