18 نوفمبر.. الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس على الكرسي المرقسي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 18 نوفمبر الموافق الإثنين، بالذكرى الـ 12 لتجليس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة، خلفًا للراحل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117.

يستضيف مسرح الأنبا رويس، اليوم الجمعة، احتفالية تحت شعار "كن قدوة للمؤمنين" بحضور البابا تواضروس الثاني، والتي سيتم تقديم مجموعة من الترانيم الروحية بها بالتزامن مع قرب حلول ذكرى تجليس البابا.

جدير بالذكر، أنه في يوم 18 نوفمبر من عام 2012، قام الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية ومطروح، برئاسة قداس تجليس البابا تواضروس بطريركا للإسكندرية والكرازة المرقسية، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفود كل الكنائس في مصر والعالم.