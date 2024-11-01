مناظير طبية جديدة لعلاج المجاري التنفسية

أعلنت شركة "LOMO" التابعة لشركة "كلاشينكوف" الروسية أنها تعمل على تطوير نماذج أولية لمناظير طبية تعتمد تقنيات الفيديو لمراقبة وعلاج أمراض المجاري التنفسية وفقا لما نشرته مجلة روستيخ الروسية.

بدأت شركة "LOMO" بتطوير نموذجين أوليين للمناظير الطبية التي تستعمل لفحص القصبات الهوائية والمجاري التنفسية وهما BB-SV (6.3)-1 LOMO، وBB-SV (5.5) LOMO.

ونوه الخبراء في الشركة إلى أن هذه الأجهزة مخصصة لعمليات التنظير التشخيصي للقصبات الهوائية في جسم الإنسان وأخذ العينات من القصبات لإجراء الدراسات الخلوية والنسيجية وعمليات علاج القصبات الهوائية وعمليات الجراحة الداخلية والجراحة الكهربائية للمجاري التنفسية وأن مناظير BB-SV (6.3)-1 LOMO سيكون بالإمكان استعمالها مع المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات أما مناظير BB-SV (5.5) LOMO فيمكن استعمالها مع المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.

وأشار الخبراء إلى أن مناظير BB-SV (6.3)-1 LOMO سيكون بالإمكان استعمالها في أقسام العناية المركزة في المشافي لتطهير الشعب الهوائية للمرضى وإزالة المخاط والقيح وتحسين تهوية الجهاز التنفسي.

وأشارت "كلاشينكوف" إلى أن شركة "LOMO" هي الشركة الروسية الوحيدة التي تنفذ دورة إنتاج كاملة للمناظير الطبية المرنة التي يمكن إدخالها إلى أعضاء معينة في جسم الإنسان.