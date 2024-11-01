خبير سياحي: الدولة لم تتأخر عن تطوير البنية التحتية في سانت كاترين

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إن جبل سيناء يقع في سانت كاترين، حيث صعد سيدنا موسى الجبل وتوجد شجرة العليقة الموجودة في الوادي المقدس وهي علاقة دينية يهودية ويوجد دير سانت كاترين ذو علاقة بالديانة المسيحية وداخله مسجد يرمز للديانة الإسلامية، بما يجعل هذه المنطقة مميزة جدا للسياحة، خاصة مع جمال المنطقة وشعور السائحين بالارتياح النفسي لدى وصولهم إلى هناك.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية لم تتأخر خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية اللازمة في سانت كاترين، والتي توفر كل أنواع السياحة فيها، مشيرا إلى أن قوات الأمن وشرطة السياحة تقوم بالتأمين اللازم وتسهيل التواجد في سيناء الحبيبة.

كما لفت إلى أن مشروع التجلي الأعظم سيساهم في زيادة التنمية السياحية في سانت كاترين ذات التميز والروح الخاصة.