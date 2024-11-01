غنيم: فحص وعلاج 1900حالة.. وتقديم 5000 خدمة طبية "مجاناً" بقرية شاويش

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية لى مدار الأربعاء والخميس الماضيين، بقرية شاويش/إهناسيا من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، عظام)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1921 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 194، معمل طفيليات 38،حالات أشعة عادية 11، استصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة،تحويل 4 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 66 حالة .

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160مواطنا ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، متابعة الحمل ،تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية ، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 177 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 5061 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.