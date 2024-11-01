خبير علاقات دولية يؤكد أهمية زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصر في الوقت الراهن تأتي في وقت هام، خاصة أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام كل أدواتها المتاحة في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وعلاقة الولايات المتحدة مع أطراف الأزمة في الشرق الأوسط وما يحدث من تداعيات نتيجة التحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاسرا في جميع الحالات، وأمريكا تدعم إسرائيل في كل الحالات أيضا ومصر تحاول ضبط النفس حرصا على استكمال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار رغم الاستفزازات الاسرائيلية المستمرة.

كما تابع أن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصر تتضمن أمورا واضحة تخص الحروب والصراعات التي ستزيد حال عدم التحرك الأمريكي لوقف أعمال نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل.

