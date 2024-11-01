ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير علاقات دولية يؤكد أهمية زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصر في الوقت الراهن تأتي في وقت هام، خاصة أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام كل أدواتها المتاحة في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وعلاقة الولايات المتحدة مع أطراف الأزمة في الشرق الأوسط وما يحدث من تداعيات نتيجة التحركات الإسرائيلية في المنطقة. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاسرا في جميع الحالات، وأمريكا تدعم إسرائيل في كل الحالات أيضا ومصر تحاول ضبط النفس حرصا على استكمال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار رغم الاستفزازات الاسرائيلية المستمرة.

كما تابع أن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصر تتضمن أمورا واضحة تخص الحروب والصراعات التي ستزيد حال عدم التحرك الأمريكي لوقف أعمال نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل.
 

الأمريكية إسرائيل الإدارة الأمريكية الاستفزازات الإسرائيلية التحركات الإسرائيلية