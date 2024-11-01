إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الحر بالقليوبية

شهد الطريق الحر فى القليوبية، حادث تصادم سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على الطريق.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا – بنها الحر أمام كارتة بنها ووجود مصابين.

انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 9 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام ومستشفى التأمين الصحي ببنها، ورفع آثار الحادث على جانب الطريق، وإعادة الحركة المرورية أمام السيارات وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.