مخاوف إسرائيلية من هجوم إيراني محتمل انطلاقًا من العراق قبل الانتخابات الأمريكية

ذكرت مصادر استخباراتية إسرائيلية لموقع "أكسيوس" أن هناك مؤشرات على استعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم تنفيذ هذا الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر.

وفقًا للمصادر، يُعتقد أن الهجوم سيعتمد على استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. في سياق متصل، أبدت الحكومة العراقية قلقها من التصعيدات المستمرة التي تشنها إسرائيل في كل من غزة ولبنان، حيث تسعى لتجنب استدراج العراق إلى صراع إقليمي متزايد، خاصة مع تنفيذ جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على إسرائيل من أراضيها.

من الجدير بالذكر أن العراق لا يملك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتخشى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من تأثير النزاعات الإقليمية على توازنها الحساس بين واشنطن وطهران، وهما دولتان تربطهما بالعراق علاقات استراتيجية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية حول هذا الوضع المتوتر. وتجدر الإشارة إلى أن الصراع الإقليمي قد شهد تصعيدًا ملحوظًا، مع تبادل الهجمات بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والقوات الأمريكية في العراق والمنطقة، والتي انخفضت حدتها فقط بعد تدخل إيران في فبراير الماضي.